Varios allanamientos en zona sur de Concordia, con tres sujetos detenidos por narcomenudeo

Los procedimientos, autorizados por el Juzgado de Garantías N°3, a cargo del Dr. Ledesma, comenzaron alrededor de las 18:10 y se extendieron hasta las 20:45, arrojando resultados positivos.

Secuestros y detenciones

Durante los operativos, los efectivos lograron el secuestro de estupefacientes (cocaína y marihuana), además de dinero en efectivo y distintos elementos de interés para la causa.

Asimismo, fueron detenidas tres personas, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Investigación en curso

Desde la fuerza policial se informó a 7Paginas, que las actuaciones se enmarcan dentro de un trabajo de investigación en curso para combatir el narcomenudeo en la ciudad, con especial atención en los barrios más comprometidos por esta problemática.