Vecina de Concordia denuncia que la justicia protege a los delincuentes

El hecho ocurrió este sábado al mediodía, cuando personal policial llegó al domicilio con una orden de allanamiento por una denuncia de amenazas presentada por Cirola. Según lo manifestado por Viviana a un cronista de 7Paginas, dicha denuncia es falsa y fue impulsada como represalia luego de que su hijo acompañara a su prima (la ex pareja del denunciante) a realizar una denuncia contra Cirola por incumplimiento de una orden de restricción y amenazas constantes.

«Mi hijo solo la llevó a la comisaría para hacer la denuncia porque este hombre, a pesar de tener una perimetral, no deja de hostigarla. Pero cuando salieron, a pocas cuadras, él les cruzó el auto y los amenazó», relató Viviana. Posteriormente, Cirola habría denunciado al hijo de Viviana, lo que derivó en el procedimiento policial.

Durante el allanamiento, Viviana denunció que su vivienda fue totalmente revuelta por la policía en busca de armas de fuego. Mostró imágenes del desorden, especialmente en la habitación de su hija discapacitada, quien sufrió una crisis tras el episodio. «Nos tratan como delincuentes cuando el verdadero violento es él, que tiene varias causas y sigue libre», declaró con angustia.

Viviana aseguró que su familia es creyente, que asisten a una iglesia cristiana y nunca han tenido conflictos con la justicia ni con sus vecinos. «Mi hijo no tiene antecedentes, no anda en cosas raras. Pero parece que tener valores no vale nada cuando alguien con poder o influencias puede inventar lo que quiere», expresó.

También apuntó contra el accionar de la justicia: “Este hombre dice que una jueza lo ampara. Yo les digo: si a mi hija le pasa algo, yo voy a ir hasta las últimas consecuencias. Ya no tengo nada que perder”. Asegura que Cirola actúa con total impunidad y que, a pesar de tener una orden de restricción, sigue frecuentando los alrededores de la casa de su sobrina.

Viviana pidió que se revisen las cámaras de seguridad de la zona donde su hijo fue interceptado con el auto, y pidió a fiscales y jueces que actúen con imparcialidad: “Nosotros no somos delincuentes, solo queremos vivir tranquilos. Si algo le pasa a mi hija, yo lo voy a denunciar al mundo entero”.

La mujer finalizó su mensaje exigiendo que la justicia investigue a fondo el accionar de Cirola, que se le pongan límites, y que se proteja a las víctimas y no a quienes vulneran sistemáticamente las medidas legales.

Redacción de 7Paginas