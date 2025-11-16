Vecina de Concordia denunció que fue amenazada con armas de fuego por una banda de prestamistas colombianos

Según informaron desde Comisaría Cuarta a 7Paginas, la víctima —residente en la zona de Próspero Bovino y J.J. Valle— relató que varios hombres arribaron en vehículos de alta gama, exigiendo el pago de una deuda. Aterrada por la situación, la mujer debió encerrarse dentro de su casa para evitar que el conflicto escalara.

Investigación y registros fílmicos

Tras la denuncia, personal policial inició tareas investigativas y logró obtener registros de cámaras de seguridad donde se observan tres vehículos de alta gama llegando al domicilio de la víctima. Con esa información, los efectivos pudieron individualizar los rodados y al promotor de los créditos involucrados en las amenazas.

Allanamientos y secuestros

La investigación derivó en dos allanamientos, donde fueron identificados dos hombres colombianos presuntamente vinculados a la organización. En los procedimientos se secuestraron:

Más de $2.000.000 en efectivo

U$S 2.000

Talonarios de cuotas y documentación que confirma alrededor de 180 préstamos con altas tasas de interés, cobrados de manera diaria o semanal

Teléfonos celulares

Talonarios de préstamos nuevos

Una netbook

Libretas con anotaciones relacionadas a la actividad

Las autoridades indican que los involucrados forman parte de una estructura que ya había sido investigada previamente: el 26 de noviembre de 2024 se realizaron 10 allanamientos en el marco de otra causa, donde se secuestraron cerca de $1.000.000, además de dinero uruguayo, dólares, y estupefacientes (marihuana y éxtasis) en un domicilio de San Juan y Rocamora.

La causa en manos de Fiscalía

Actualmente, la causa está siendo instruida por el Agente Fiscal Mario Figueroa, quien definirá los próximos pasos en la investigación de esta presunta organización dedicada a préstamos irregulares y amenazas extorsivas en Concordia.