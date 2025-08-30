Vecina de Concordia logró salir a tiempo de su auto antes que el fuego lo consumiera

Según lo informado por la policia a 7Paginas, el hecho ocurrió en calle Eva Perón, en sentido sur–norte, cuando la mujer que conducía un Fiat Palio comenzó a percibir un fuerte olor a quemado. Ante la situación, decidió detener su marcha y al descender notó que del capot del vehículo empezaban a salir llamas.

De inmediato se alejó del rodado, que en pocos minutos fue devorado casi por completo por el fuego. Al lugar acudieron funcionarios del cuerpo de Bomberos Zapadores, quienes trabajaron para sofocar el incendio.

Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos y solo se registraron daños materiales totales en el automóvil.