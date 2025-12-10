Vecina de Concordia realizó una maniobra indebida y provocó un accidente, el motociclista sufrió lesiones

El hecho se registró alrededor de las 8:00 horas y demandó la intervención de personal de la Comisaría Octava. Según se informó, un automóvil Peugeot 307, conducido por una mujer de 28 años, circulaba por Presidente Illia en sentido Este-Oeste y, al llegar al cruce con calle Villaguay, realizó una maniobra de giro hacia la izquierda para ingresar al desarmadero “Gran Parts”. En ese momento fue impactado por una motocicleta Motomel XMM que se desplazaba en sentido contrario, de Oeste a Este.

El motociclista, identificado como Maximiliano Álvarez, de 25 años, fue asistido en el lugar por personal del servicio de emergencias 107 y trasladado de urgencia al Hospital Delicia Concepción Masvernat. Desde el nosocomio informaron que presenta traumatismo encéfalocraneano (TEC), escoriaciones y politraumatismos, quedando internado en observación para su reevaluación.

En el lugar del accidente trabajaron efectivos policiales y se realizaron las actuaciones correspondientes para determinar con precisión las responsabilidades del hecho.