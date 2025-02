Vecino de Chajarí denunció que le robaron 16.000 dólares y espera la acción de la Justicia

Pujol dijo que él mismo investigó y dio con el supuesto autor del robo. Dijo además que esa persona, a quien no mencionó con nombre y apellido, compró un auto, y afirmó que sabe a quien se lo compró, cuanto pagó por el vehículo y dónde lo tiene. Dijo además que él y su señora ayudaron en más de una oportunidad a esa persona. “No tenía ni para cigarrillos” afirmó.

“Estoy preocupado por lo que pasó. Yo había vendido un terreno y tenía los dólares guardados. Me preocupa mucho porque mi señora quedó muy mal (por el robo)” dijo y explicó que “nosotros trabajamos en Santa Ana y vendemos cosas que confecciona mi señora. Así que en estos meses (de verano) estamos en Santa Ana”. Esa situación, estimó Pujol, hizo el autor del hecho tenga tiempo para buscar el dinero.

Refiriéndose al vecino, supuesto autor del robo, Pujol dijo que “no tenía ni para cigarrillos. Me lo dijo él. Yo le di dinero para que compre”. Narró que luego de estar en Santa Ana volvió a su hogar en Chajarí “y encontré la puerta del galpón rota, y allí en el galpón tenía el dinero”. Dijo que piensa que “él sabría que yo tenía el dinero allí. Revolvió todo, tiró todo”.

Pujol dijo que el dinero era producto de la venta de un terreno que tenía. Se lo vendió “a un vecino que me pidió se lo venda porque necesitaba, y me pagó con dólares”.

Dijo también que otro vecino lo visitó y le dijo “´Pedro, ¿vos sabés quién te robó?. ¿querés saber dónde está el auto y a quién le compro?´. Él me llevó. Al auto lo tiene escondido, y no lo lleva a su casa porque los vecinos saben todo”. Y agregó que el supuesto ladrón “pagó el auto 9.800 dólares” y se lo compró a un vendedor de automóviles, miembro de la colectividad gitana de Chajarí. “Una gitana me dijo: ´tráigame a quien sea y yo le voy a mostrar quien compró el auto´”.

“La policía trabajó muy bien. Investigaron muy bien. El propio jefe de policía fue a mi casa a los 10 minutos de mi denuncia. De la Justicia me llamó una secretaria y no pasó nada. Me tomó la denuncia, firmé y listo. Confié en la Justicia pero hace ya un mes”, dijo.

Pujol dijo que la Justicia tendría que investigar de donde sacó 10.000 dólares la persona supuesta autora del hecho. “No tenía para fumar y compró un auto”, indicó.

Chajari al Dia