Vecino de Concordia, estacionó su camioneta, abrió la puerta y un colectivo lo chocó: perdió un dedo

Según informaron fuentes policiales a 7Paginas, el conductor de la camioneta había descendido del vehículo y, en el preciso momento en que abrió la puerta, se produjo el impacto con el transporte urbano de pasajeros.

Lesiones y traslado al hospital

El automovilista resultó herido en su mano izquierda y fue trasladado de urgencia al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde los médicos constataron la amputación de la falange distal del dedo mayor.

Investigación en curso

La policía trabaja para determinar con precisión las causas del siniestro, mientras se aguardaban pericias y testimonios que permitan esclarecer cómo se produjo el choque en una zona de alto tránsito vehicular.