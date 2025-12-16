7PAGINAS

Martes 16 de diciembre de 2025
Vecino de Concordia habría sufrido un infarto y cayó desde el techo de una vivienda

Un grave episodio ocurrió este martes por la mañana en la ciudad de Concordia, cuando un hombre de 75 años debió ser trasladado de urgencia al hospital tras caer desde el techo de una vivienda.
Redacción 7Paginas

El hecho, según lo indicado a 7Paginas, se registró alrededor de las 10:50 horas, cuando personal de la Comisaría Quinta acudió a un domicilio ubicado en la intersección de calles Tavella y Lieberman, alertado por la caída de una persona desde una altura considerable. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el hombre se encontraba lesionado y solicitaron asistencia médica inmediata.

Desde el Hospital Delicia Concepción Masvernat informaron que el paciente ingresó con un traumatismo encéfalo craneano (TEC) y una herida cortante, motivo por el cual fue asistido con respiración mecánica. De acuerdo a los primeros datos médicos, existe la posibilidad de que el hombre haya sufrido un infarto previo, lo que habría provocado una descompensación y posterior caída desde el techo.

El paciente permanece internado en observación, a la espera de una evaluación más detallada que permita determinar con precisión su estado de salud y las causas del episodio. La doctora Zurko indicó un plazo estimado de 35 días de curaciones, sujeto a la evolución clínica.

 