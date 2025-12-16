Vecino de Concordia habría sufrido un infarto y cayó desde el techo de una vivienda

El hecho, según lo indicado a 7Paginas, se registró alrededor de las 10:50 horas, cuando personal de la Comisaría Quinta acudió a un domicilio ubicado en la intersección de calles Tavella y Lieberman, alertado por la caída de una persona desde una altura considerable. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el hombre se encontraba lesionado y solicitaron asistencia médica inmediata.

Desde el Hospital Delicia Concepción Masvernat informaron que el paciente ingresó con un traumatismo encéfalo craneano (TEC) y una herida cortante, motivo por el cual fue asistido con respiración mecánica. De acuerdo a los primeros datos médicos, existe la posibilidad de que el hombre haya sufrido un infarto previo, lo que habría provocado una descompensación y posterior caída desde el techo.

El paciente permanece internado en observación, a la espera de una evaluación más detallada que permita determinar con precisión su estado de salud y las causas del episodio. La doctora Zurko indicó un plazo estimado de 35 días de curaciones, sujeto a la evolución clínica.