Vecinos a los que les llueve aserrín, serían recibidos por el intendente Azcue

Los habitantes de estos sectores vienen manifestándose desde hace tiempo por la constante caída de aserrín sobre sus viviendas, calles y vehículos, una situación que consideran insostenible y que afecta su salud y calidad de vida.

Este domingo, Marcelo Fernández, uno de los vecinos referentes del reclamo, expresó a un cronista de 7Paginas que “seguimos igual o peor que antes, ya estamos cansados de vivir entre el aserrín y necesitamos ser escuchados”. En esa misma línea, señaló que “supuestamente la reunión con el intendente Azcué sería el próximo martes, aunque todavía no fue confirmada”.

Fernández también relató que días atrás personal del área de Ambiente del municipio recorrió algunas viviendas de la zona. “Estuvieron apenas 30 minutos y se fueron cuando vieron que el parabrisas del vehículo se les llenó de aserrín”, afirmó, y agregó que “ahora esos funcionarios pudieron ver con sus propios ojos qué tan grave es la situación”.

Por último, el vecino reconoció que se trata de un tema complejo debido a la magnitud de la empresa y la cantidad de puestos de trabajo que genera. Sin embargo, remarcó: “acá están en juego nuestras vidas, por eso esperamos que el municipio encuentre una solución. Esto ya no es vida”.