Vecinos alertaron a la Policía por la usurpación de un terreno en la zona oeste de Concordia

El procedimiento, según lo informado a 7Paginas, se llevó a cabo alrededor de las 19:30 horas en inmediaciones de las calles Paula A. de Sarmiento y República Argentina, donde personal policial acudió ante reiterados reclamos de los residentes de la zona, quienes manifestaron su preocupación por la ocupación del predio.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de cuatro personas que se encontraban utilizando el terreno, donde habían montado una vivienda precaria y realizaban tareas de reciclado a partir de un contenedor de residuos ubicado en el sector.

Tras las actuaciones correspondientes, se procedió al desalojo del predio y a la identificación de las personas involucradas, tratándose de tres hombres y una mujer. La intervención se desarrolló sin que se registraran incidentes, restableciendo la normalidad en el lugar.