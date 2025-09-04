Vecinos de Calabacilla marcharon a la comisaría cansados de la inseguridad y exigen respuestas al intendente

Según manifestaron a un cronista de 7Paginas, los problemas se intensificaron tras la llegada de algunas familias conflictivas, acusadas de protagonizar hechos de violencia, portar armas en la vía pública y realizar disparos a cualquier hora del día. “Han transformado un sector del pueblo en una villa miseria, vivimos aterrados y sin respaldo de las autoridades”, expresó una vecina.

Reclamo directo al intendente

Los habitantes exigieron la presencia del intendente Javier Goldin, aunque —según contaron— en su lugar se acercó su esposa con un mensaje del jefe comunal asegurando que “nada podía hacer” frente a la situación. La ausencia de Goldin en la reunión pactada para las 17 horas generó gran malestar entre los presentes.

En el encuentro, únicamente se hizo presente el jefe de Policía Departamental, José Maria Rosatelli, quien escuchó las inquietudes de los vecinos.

Amenaza de corte de ruta

Durante la manifestación, los vecinos entregaron una carta dirigida a las autoridades judiciales, solicitando el desalojo de las familias que ocuparon terrenos del ferrocarril. El escrito fue acompañado por la firma de todos los presentes.

“No podemos salir ni a hacer un mandado, nuestros hijos no pueden esperar el colectivo porque es tiros a cualquier hora y nadie hace nada”, relató otra vecina.

Otro de los vecinos advirtió: “Esto se va a transformar en una villa miseria si no se pone un freno. Esta gente usurpó los terrenos del ferrocarril y dicen que lo hicieron con el permiso del intendente Goldin. No nos sorprende, porque hasta una concejal usurpó un terreno para hacer una cancha de fútbol 5”.

Finalmente, los manifestantes anunciaron que esperarán 24 horas por una respuesta del municipio. En caso de no obtenerla, anticiparon que este jueves a las 17 horas cortarán la ruta frente a la Municipalidad en señal de protesta.