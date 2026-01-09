Vecinos de Chajarí denuncian reiterados hechos de violencia en un bar y reclaman mayor presencia policial

Según relataron a 7Paginas, los episodios se repiten casi todos los fines de semana y suelen involucrar a jóvenes que protagonizan peleas tanto dentro como fuera del local. Cansados de la situación, los vecinos enviaron material fílmico captado con teléfonos celulares, donde se observan violentos enfrentamientos protagonizados por jóvenes, quienes terminan filmando las peleas y luego difundiéndolas en redes sociales.

El último hecho ocurrió en la madrugada de este viernes en el bar-pool “Marcos”, ubicado sobre avenida 9 de Julio, casi en la intersección con calle San Luis. De acuerdo a los testimonios, en la pelea se vieron involucrados varios jóvenes que se enfrentaban utilizando cintos, cadenas e incluso sillas, lo que dejó como saldo personas lesionadas.

Los vecinos remarcan la llamativa ausencia policial, no solo de manera preventiva sino también luego de producidos los disturbios. “Esto es todos los fines de semana, y hasta que no maten a alguien las autoridades no van a aparecer. Como pasó los otros días, que desfiguraron a un chico y nadie dijo ni hizo nada, cuando lo golpearon entre varios”, expresó una vecina de la zona, reflejando la indignación generalizada.

Ante esta situación, quienes viven en las inmediaciones del local reclaman una mayor intervención de las fuerzas de seguridad y controles más estrictos, con el objetivo de prevenir nuevos hechos de violencia y garantizar la tranquilidad en un sector muy concurrido de la ciudad.