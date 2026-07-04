Vecinos de Concordia denuncian que es «insostenible» convivir con la caída del aserrín de la planta EGGER

La situación, según informaron los afectados a la redacción de 7Páginas, escaló a un punto crítico durante esta semana, alterando por completo la rutina del barrio e incluso la de las instituciones educativas del sector.

Convivencia afectada e impacto en las escuelas

La extrema y exagerada presencia de este residuo industrial en el aire generó un profundo malestar en la comunidad. Los residentes explicaron que el polvo se filtra rápidamente por aberturas y ventanas, depositándose en el interior de los hogares y volviendo imposible cualquier tipo de actividad al aire libre.

El impacto ambiental y sanitario también se trasladó a los establecimientos educativos de la zona sur. En una escuela ubicada frente al predio industrial, las autoridades y docentes se ven obligados a mantener a los alumnos dentro de las aulas durante los recreos para evitar que respiren el material particulado en suspensión.

El reclamo vecinal: Exigen medidas paliativas inmediatas

A través de un comunicado enviado a este medio, el grupo de vecinos autoconvocados reconoció que la firma empresarial se encuentra realizando reformas, pero aclaró que los tiempos de la obra no coinciden con la urgencia del cuadro actual.

«Entendemos que la empresa está trabajando en la implementación de un nuevo sistema de filtrado. Sin embargo, la magnitud del problema actual requiere medidas paliativas inmediatas, ya que no podemos esperar a que la obra finalice mientras nuestra salud y bienestar se ven comprometidos diariamente», expresaron con preocupación.

Ante este escenario de vulnerabilidad ambiental, los habitantes del sector solicitaron la intervención de los organismos de inspección municipales y provinciales para constatar la densidad del aserrín en el ambiente y exigir a la compañía acciones de mitigación urgentes que frenen la dispersión del polvillo mientras se completan las reformas técnicas en la planta.

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Redaccion de 7Paginas