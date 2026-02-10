Vecinos de Concordia encontraron un cráneo humano en la zona de la Costanera

Alrededor de las 10 de la mañana, y a raíz de llamados de vecinos, un móvil policial de la Comisaría Décima fue comisionado hasta la intersección de calles Gendarmería Nacional y Germán Ituarte, en inmediaciones de la Costanera.

Al arribar al lugar, el personal policial constató la presencia de restos óseos en un basural, tratándose de un cráneo compatible con restos humanos, el cual presentaba signos de haber sido quemado y despedía un fuerte olor a putrefacción.

Ante la situación, el funcionario policial dio inmediata intervención a la fiscal Julia Rivoira, quien dispuso el trabajo del personal de Policía Científica, el secuestro del cráneo y su posterior traslado a la morgue judicial, tarea que fue realizada por Bomberos Zapadores.

El hallazgo quedó bajo investigación judicial a fin de determinar el origen de los restos y las circunstancias en las que fueron abandonados en el lugar.

Con información de Concordia policiales