Vecinos de Concordia se capacitaron en armado de muebles y donaron sus trabajos a Cuidados Paliativos

Quince vecinos de Concordia finalizaron este viernes una capacitación en armado de muebles con tableros de melamina y recibieron sus certificados, en una propuesta que combinó formación en oficios, desarrollo laboral y compromiso solidario.

La iniciativa fue impulsada por la Municipalidad de Concordia, en conjunto con el Centro de Desarrollo Foresto Industrial (CeDeFI) y la empresa EGGER, que aportó los materiales utilizados durante las prácticas.

Uno de los aspectos destacados de esta edición fue el destino de los muebles fabricados por los participantes: las piezas fueron confeccionadas a medida de las necesidades de la Fundación Cuidados Paliativos, que las incorporará a su futuro hospice, una obra actualmente en construcción destinada a brindar atención a personas que lo requieran.

Azcué destacó la capacitación y el compromiso solidario

Durante la entrega de certificados, el intendente Francisco Azcué valoró el trabajo conjunto entre el municipio, el sector privado y las instituciones de la ciudad.

“Sabemos de la importancia y el rol que cumple en la sociedad la Fundación de Cuidados Paliativos, por lo que nos llena de satisfacción que reciban esta donación”, expresó.

El jefe comunal también destacó la posibilidad de que los vecinos accedan a herramientas de formación que les permitan desarrollar nuevas habilidades y ampliar sus oportunidades laborales.

En ese sentido, felicitó a quienes participaron del curso e invitó a la comunidad a sumarse a las distintas propuestas de capacitación que impulsa el municipio, resaltando también el valor de formar parte de iniciativas con un fin solidario.

Aprender un oficio en tres días

Por su parte, el secretario de Desarrollo Productivo, Sebastián Arístide, destacó la continuidad de este tipo de propuestas y su aporte a la formación laboral.

“Para nosotros es importante acompañar y ser parte de estas alternativas de capacitación y formación, permitiendo que en tres días la persona aprenda a armar muebles, desarrollarse, crecer y, por qué no, contagiar a otros que quieran seguir el mismo camino”, señaló.

La capacitación permitió que los participantes adquirieran conocimientos prácticos vinculados al armado de muebles con tableros de melamina, una actividad relacionada con la producción y la utilización de materia prima local.

Los muebles serán destinados al futuro hospice

En representación de la Fundación Cuidados Paliativos, la voluntaria Nora Baima agradeció la donación y destacó la importancia de contar con los muebles para el proyecto institucional.

“Estamos muy agradecidos de poder recibir estos muebles que serán destinados para nuestro hospice, una obra que está en construcción y que está destinada para las personas que lo requieran”, manifestó.

La entrega representa un aporte concreto para una institución que trabaja en el ámbito de los cuidados paliativos y que avanza en la construcción de un espacio destinado a la atención de quienes necesiten este tipo de acompañamiento.

La propuesta se enmarca en las acciones impulsadas por la Municipalidad de Concordia dentro del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, con el objetivo de fortalecer los vínculos entre capacitación, empleo, producción y compromiso social.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas