Vecinos de Concordia solicitan mayor ordenamiento del tránsito de ciclistas en las principales avenidas

La creciente circulación de ciclistas por las principales avenidas de Concordia comenzó a generar preocupación entre vecinos y automovilistas, quienes solicitan a las autoridades municipales y provinciales medidas que permitan ordenar el tránsito y mejorar la seguridad vial.

En los últimos años se ha registrado un importante incremento de personas que utilizan la bicicleta, ya sea como medio de transporte cotidiano o para la práctica deportiva. Sin embargo, la falta de infraestructura específica, como bicisendas o ciclovías, provoca que en muchas ocasiones los ciclistas deban compartir la calzada con automóviles, motocicletas y vehículos de gran porte.

Pelotones en avenidas de intenso tránsito

Uno de los aspectos que más inquietud genera es la circulación de grupos numerosos de ciclistas que transitan en pelotón por avenidas de alta circulación vehicular.

Según señalaron vecinos que se comunicaron con la redacción de 7Paginas, en algunos casos estos grupos ocupan gran parte de un carril, dificultando el tránsito y obligando a los automovilistas a realizar maniobras de sobrepaso que pueden resultar riesgosas tanto para conductores como para los propios ciclistas.

Las imágenes enviadas por lectores muestran además situaciones en las que móviles policiales circulan junto a estos grupos sin que se observen intervenciones para ordenar el tránsito o verificar el cumplimiento de las normas vigentes.

Cumplimiento de las normas

Vecinos recordaron que la Ley Nacional de Tránsito establece pautas para la circulación de bicicletas en la vía pública, con el objetivo de reducir riesgos y favorecer una convivencia segura entre todos los usuarios de las calles y avenidas.

En ese sentido, consideraron importante reforzar los controles preventivos y desarrollar acciones de concientización destinadas tanto a ciclistas como a conductores de vehículos motorizados.

Falta de infraestructura

Otro de los puntos señalados por quienes plantean esta preocupación es la escasa infraestructura destinada a la movilidad en bicicleta.

La ausencia de una red de bicisendas obliga a miles de personas que utilizan este medio de transporte a compartir la calzada con el resto del tránsito, una situación que aumenta la posibilidad de conflictos y siniestros viales.

Por ello, vecinos consideran necesario que la ciudad avance en la planificación de nuevos espacios seguros para la circulación de bicicletas, acompañados por una adecuada señalización y campañas de educación vial.

El crecimiento del uso de la bicicleta representa una alternativa saludable, económica y sustentable para la movilidad urbana. No obstante, ese aumento también plantea nuevos desafíos en materia de infraestructura, control y educación.

En ese marco, quienes hicieron llegar su inquietud a 7Paginas sostienen que resulta necesario impulsar políticas públicas que permitan compatibilizar el uso de la bicicleta con el tránsito vehicular, promoviendo el respeto mutuo entre todos los actores de la vía pública y priorizando la seguridad de quienes circulan por las calles de Concordia.