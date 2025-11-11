Vecinos de Concordia solicitaron medidas de seguridad vial en Paula Albarracín y Liberman

La situación se vuelve especialmente peligrosa en la intersección de Paula Albarracín y Liberman, donde funciona una institución educativa. Allí, la imprudencia de algunos conductores pone en riesgo la integridad de los alumnos, sobre todo en los horarios de ingreso y salida.

Ante esta realidad, los vecinos enviaron una nota a 7Paginas para hacer pública su solicitud a las autoridades municipales, pidiendo la instalación urgente de badenes o reductores de velocidad que contribuyan a prevenir accidentes y garanticen la seguridad de la comunidad educativa y de los peatones que transitan por la zona.

Finalmente, los vecinos destacaron que la pavimentación representa un avance muy importante para el barrio, pero advirtieron que su verdadero valor “solo se concretará si va acompañado de medidas que prioricen la vida y el bienestar de los ciudadanos”.