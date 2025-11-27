Vecinos de Federacion elevaron un pedido de recategorizacion del hospital San José al diputado Rastelli

El escrito al que tuvo acceso 7Paginas, lleva firmas de referentes de diversos sectores, lo que evidencia un inusual consenso alrededor de la iniciativa. Entre los apoyos figuran Mirta Alderete y Juan José Lozco (UCR), Marcelo Rastelli y Miguel Cattani (PJ), Nicolás Dri, Marcelo Lacuadra (ATE), la vecina Siomara Sánchez y el arquitecto y periodista Ángel Colombo. También se reconoce el impulso inicial de Jorge Dri y del doctor Andrés Messina, quienes promovieron la elaboración del petitorio.

En el documento, los firmantes remarcan que la demanda se fundamenta en la situación sanitaria del departamento y en la necesidad de fortalecer la infraestructura hospitalaria de una ciudad que, además de ser cabecera departamental, recibe un importante flujo turístico durante gran parte del año. Según expresan, esa condición incrementa la demanda de atención médica, lo que hoy obliga a derivaciones frecuentes hacia Chajarí y Concordia.

El texto presentado recuerda que el Hospital Santa Rosa de Chajarí se encuentra tramitando una categoría superior, y sostiene que Federación requiere un tratamiento institucional equivalente por su rol estratégico en la región. También mencionan como antecedente el tratamiento legislativo de 2017 sobre la recategorización del hospital de Feliciano, demostrando que este tipo de iniciativas tienen precedentes concretos dentro de la Cámara de Diputados.

Otro elemento que refuerza el pedido es la resolución aprobada por unanimidad el pasado 20 de noviembre en el Concejo Deliberante de Federación, donde se avaló formalmente la recategorización del Hospital San José con el acompañamiento de un ex director de la institución, quien aportó fundamentos técnicos y administrativos.

Los vecinos solicitan que el diputado Rastelli acompañe y eleve el reclamo ante el Ministerio de Salud y el gobernador, con el objetivo de dotar al hospital de mayores capacidades y recursos para responder a las necesidades reales de la población y de quienes visitan la ciudad.

El pedido ya está en manos del legislador, de quien dependerá ahora la presentación del proyecto de resolución para que el tema ingrese formalmente en la agenda de la Cámara de Diputados de Entre Ríos.