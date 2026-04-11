Vecinos de Federación marcharon por Luana, exigiendo justicia para los culpables de su muerte

Tal como lo había anticipado 7Páginas, la ciudad de Federación fue escenario este viernes de una movilización cargada de dolor e impotencia. Vecinos se autoconvocaron para exigir justicia por Luana, la adolescente de 15 años cuyo fallecimiento ha conmocionado al país tras conocerse que su cuerpo permaneció más de un mes en una cama sin recibir asistencia alguna.

El recorrido del reclamo

La concentración se inició en la vivienda donde residía la menor. Allí, en un clima de profundo respeto, se encendieron velas en la vereda como símbolo de memoria. Posteriormente, la columna de manifestantes se dirigió hacia el domicilio de Raúl Cabral, padre de la joven, quien recientemente recuperó la libertad por disposición judicial. Durante el trayecto, algunos vecinos manifestaron su indignación al asegurar haber visto al hombre circulando en un automóvil cerca de la marcha.

El itinerario continuó frente al Hospital San José, donde permanece internada la madre de Luana, y culminó en el centro de la ciudad con un fuerte «escrache» frente a la vivienda del Juez de Garantías, Sergio Rondoni Caffa, responsable de la excarcelación de Cabral.

Batalla judicial: La fiscalía busca revertir la libertad de Cabral

Mientras la calle reclama, la causa judicial entra en una etapa decisiva. La fiscal Josefina Penón presentará el próximo jueves 16 de abril, a las 10:00 horas, en los tribunales de Concordia, la apelación contra la resolución del juez Rondoni Caffa.

La fiscalía intentará revertir la decisión que permitió a Raúl Cabral (42) esperar el proceso en libertad. Cabe recordar que el magistrado consideró que no existía riesgo de fuga ni entorpecimiento de la investigación, imponiendo solo restricciones de movimiento.

Los puntos clave de la causa

Imputación: Tanto Cabral como su pareja, Noelia Moretti (quien sigue internada en estado delicado), están acusados de «abandono de persona agravado por el vínculo, seguido de muerte».

La víctima: Luana era una niña con discapacidad que dependía totalmente de terceros para su alimentación e hidratación. La hipótesis principal apunta a una falta total de cuidados básicos.

Estado del cuerpo: El hallazgo se produjo el jueves pasado; los informes preliminares indican que Luana llevaba aproximadamente 30 días fallecida en su habitación.

Pericias: El lunes 13 de abril se iniciará en Paraná la pericia médica exhaustiva para determinar la causa exacta del deceso. Además, ambos progenitores serán sometidos a pericias psiquiátricas y psicológicas.

El caso ha generado un descontento social sin precedentes en Federación. Si bien la función del Poder Judicial es garantizar la ley por sobre el clamor popular, la comunidad exige respuestas claras ante un hecho que describen como de una crueldad «inhumana».