Domingo 28 de diciembre de 2025
Vecinos de la zona norte de Concordia denuncian cloacas desbordadas y reclaman soluciones al EDOS

Vecinos de la zona norte de Concordia manifestaron su profunda preocupación por una situación que aseguran se repite desde hace años y que, en los últimos días, se agravó considerablemente a raíz de las altas temperaturas. Se trata de reiterados desbordes de cloacas que generan aguas residuales en la vía pública, fuertes olores y un evidente riesgo sanitario para quienes viven en el sector.
Vecinos de la intersección de calles Mario Gatto y Diamante se comunicaron este domingo con la redacción de 7Paginas para dar a conocer el problema, que atribuyen al mal funcionamiento de las bombas de impulsión que operan en el barrio. Según relataron, dichas bombas sufren desperfectos de manera frecuente y, si bien el personal del Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS) suele concurrir ante los reclamos, las soluciones aplicadas son temporales y no resuelven el inconveniente de fondo.

De acuerdo al testimonio de los vecinos, durante la jornada del domingo las cloacas volvieron a rebalsar, obligándolos a realizar una zanja improvisada para evitar que el agua servida avanzara por el cordón cuneta e ingresara a los domicilios. A pesar de ello, en algunos casos el desborde ya habría alcanzado el interior de viviendas del barrio 21 de Septiembre, generando una situación de extrema preocupación.

“El calor hace que todo sea peor. El olor es insoportable y tenemos miedo por la salud, sobre todo de los chicos y los adultos mayores”, señalaron los frentistas, quienes también advirtieron sobre la presencia de posibles focos de infección.

Además, indicaron que en las últimas horas intentaron comunicarse con el EDOS para dar aviso de lo ocurrido, pero no lograron obtener respuesta, lo que incrementó el malestar