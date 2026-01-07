Vecinos de Las Tejas avanzaron con un amparo colectivo por problemas de salud vinculados a Egger

El encuentro tuvo lugar a las 21 horas y reunió a alrededor de 80 vecinos. Durante la asamblea se labró un acta en la que se establecieron cinco puntos fundamentales, entre ellos la decisión de impulsar un amparo colectivo, con el compromiso de participación activa de todos los vecinos involucrados en la presentación judicial.

Según indicaron los organizadores a 7Paginas, si bien la convocatoria fue considerada positiva, se espera que en las próximas reuniones se sumen más vecinos para fortalecer el reclamo y consolidar la acción colectiva.

Uno de los principales pedidos de los vecinos es que la empresa Egger brinde explicaciones públicas respecto de los presuntos problemas de salud que, según manifiestan, se estarían generando a partir de su actividad en la zona.

Cabe señalar que al encuentro fue invitado el intendente de Concordia, Francisco Azcué, aunque no hubo presencia de representantes del Municipio ni de la empresa señalada, situación que generó malestar y preocupación entre los asistentes.

Finalmente, los vecinos adelantaron que continuarán organizándose y no descartan la adopción de nuevas medidas en el corto plazo, en caso de no obtener respuestas concretas por parte de las autoridades competentes y de la empresa involucrada.