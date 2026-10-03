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Sábado 3 de octubre de 2026
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Vecinos de un barrio de Concordia piden que le devuelvan el carro y el caballo a un trabajador

Se trata de Facundo Clemente Briozzo, quien realiza changas desde hace años para sostener a su familia. Tras el retiro de sus herramientas de trabajo por parte de las autoridades, vecinos de la comunidad elevaron una nota ante la Municipalidad de Concordia solicitando una solución que le permita volver a ejercer su actividad.
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Redacción 7Paginas

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Un grupo de vecinos y vecinas del barrio San Martín de Concordia se organizó para presentar un pedido formal ante las autoridades municipales, solicitando la restitución del carro y el caballo perteneciente a Facundo Clemente Briozzo, un trabajador informal muy conocido en la zona.

Facundo utiliza este medio desde hace años para realizar changas, fletes y tareas diversas que le solicitan las familias del lugar, constituyendo su única fuente de ingresos para el sustento de su hogar.

Según señalaron a 7Paginas, el retiro del animal y del vehículo implicó frenar de manera drástica su capacidad de sustento diario:

«Facundo es una persona muy querida y respetada en el barrio, siempre predispuesto a trabajar. El retiro de su carro y su caballo lo dejó literalmente sin sus herramientas de trabajo y sin la posibilidad de llevar el pan a su casa.»

Un pedido formal ante la Municipalidad

Ante esta situación, la comunidad del barrio San Martín elaboró y firmó un escrito dirigido al Ejecutivo municipal, donde solicitan que se contemple la realidad social del trabajador y se busque un camino que le permita retomar sus tareas dentro del marco de las normativas locales vigentes.

«Solicitamos, como vecinos, que Facundo pueda recuperar su carro y su caballo», expresaron textualmente en la nota elevada a las oficinas municipales.

El reclamo surge en un escenario socioeconómico complejo para Concordia, donde el trabajo informal y las changas representan el sustento principal de numerosas familias. Por ello, los firmantes apelaron a la sensibilidad de las autoridades locales para que intervengan en el caso, evalúen la situación de manera integral y brinden una respuesta concreta que permita al vecino recuperar su medio de vida.