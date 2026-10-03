Vecinos de un barrio de Concordia piden que le devuelvan el carro y el caballo a un trabajador

Un grupo de vecinos y vecinas del barrio San Martín de Concordia se organizó para presentar un pedido formal ante las autoridades municipales, solicitando la restitución del carro y el caballo perteneciente a Facundo Clemente Briozzo, un trabajador informal muy conocido en la zona.

Facundo utiliza este medio desde hace años para realizar changas, fletes y tareas diversas que le solicitan las familias del lugar, constituyendo su única fuente de ingresos para el sustento de su hogar.

Según señalaron a 7Paginas, el retiro del animal y del vehículo implicó frenar de manera drástica su capacidad de sustento diario:

«Facundo es una persona muy querida y respetada en el barrio, siempre predispuesto a trabajar. El retiro de su carro y su caballo lo dejó literalmente sin sus herramientas de trabajo y sin la posibilidad de llevar el pan a su casa.»

Un pedido formal ante la Municipalidad

Ante esta situación, la comunidad del barrio San Martín elaboró y firmó un escrito dirigido al Ejecutivo municipal, donde solicitan que se contemple la realidad social del trabajador y se busque un camino que le permita retomar sus tareas dentro del marco de las normativas locales vigentes.

«Solicitamos, como vecinos, que Facundo pueda recuperar su carro y su caballo», expresaron textualmente en la nota elevada a las oficinas municipales.

El reclamo surge en un escenario socioeconómico complejo para Concordia, donde el trabajo informal y las changas representan el sustento principal de numerosas familias. Por ello, los firmantes apelaron a la sensibilidad de las autoridades locales para que intervengan en el caso, evalúen la situación de manera integral y brinden una respuesta concreta que permita al vecino recuperar su medio de vida.