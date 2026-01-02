Vecinos de un sector Concordia exigen vivir sin contaminación ambiental y convocan a una gran reunión

“Esto no es nuevo, hace mucho tiempo que venimos reclamando, pero ahora dijimos basta”, señaló Marcelo Fernández, vecino del barrio Las Tejas. Según explicó, los efluentes de la empresa, principalmente polvo de madera y humo, afectan directamente la salud de los habitantes y deterioran la calidad de vida: “Se deposita en los vehículos, la ropa, las ventanas, las plantas e incluso en las mascotas. Algunos vecinos ya piensan en mudarse”, agregó.

Los vecinos presentaron una denuncia formal ante la Municipalidad, dirigida al Director de Saneamiento Ambiental, Ing. Carlos Pantaleone, detallando que la problemática tiene larga data y que las reuniones previas con la empresa no arrojaron soluciones efectivas. En el escrito, solicitaron inspección inmediata, toma de muestras, monitoreo de residuos en el aire, identificación de responsables, sanciones y medidas que aseguren que no vuelva a repetirse la situación. También remarcan que no buscan compensaciones económicas ni mejoras edilicias a cambio de silenciar el reclamo: “La salud de nuestros habitantes no tiene precio”, aseguró.

Respuesta de la empresa

El 28 de diciembre de 2025, EGGER emitió un comunicado reconociendo la presencia de mayor cantidad de fibra de madera en la zona durante los últimos días, pero describiéndola como un material “orgánico, sedimentable y no respirable”. La firma explicó que la situación se debió a problemas en la puesta en marcha de un nuevo sistema de captación instalado en diciembre y detalló acciones transitorias para mitigar el impacto, incluyendo aspersores de agua, cambios en la producción y monitoreo de las condiciones climáticas. Sin embargo, los vecinos cuestionan la respuesta por no estar firmada por ninguna autoridad responsable y por minimizar los efectos sobre la salud.

Convocatoria a reunión

Ante la falta de soluciones, los vecinos organizaron una gran reunión para este martes a las 21 horas en el centro parroquial del barrio Las Tejas. Marcelo Fernández adelantó que para la convocatoria invitaron al intendente de Concordia, Francisco Azcué, con el objetivo de visibilizar la problemática y exigir una intervención concreta de las autoridades.

Los vecinos esperan que, tras años de denuncias y advertencias, finalmente se tomen medidas efectivas que les permitan vivir dignamente y en un ambiente libre de contaminación.