Vecinos del barrio Pancho Ramírez participaron de una jornada territorial de acceso a programas municipales

Organizada por la Dirección de Participación Ciudadana junto a la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo y la Secretaría de Salud, la propuesta ofreció información sobre programas de empleo, economía social, emprendimientos, herramientas para proyectos productivos y acceso a servicios de salud del municipio como vacunación, controles y promoción de hábitos saludables.

El Intendente Francisco Azcué destacó que “estas jornadas son una herramienta concreta para acercar el Estado a cada barrio, escuchando a los vecinos y brindando respuestas a sus necesidades. El objetivo es que todos tengan acceso a la información y a los recursos que están a su disposición”.

“Esta es una de las herramientas que llevamos adelante desde la gestión para estar en contacto con nuestros vecinos. La participación ciudadana es muy importante a la hora del crecimiento y desarrollo de nuestros barrios por eso es que vamos recorriendo distintos puntos de la ciudad con esta propuesta” afirmó Azcué.

Por su parte, José Vedoya, Director de Participación Ciudadana, subrayó que “la respuesta de la comunidad fue muy positiva, y eso nos impulsa a seguir recorriendo la ciudad con este tipo de propuestas que fortalecen la participación y el vínculo directo con los ciudadanos”.

Además, Luciana, vecina del barrio, expresó: “Es muy bueno que el municipio se acerque, porque a veces uno no sabe a dónde ir o a quién preguntar. Hoy me fui con información útil y hasta pude hacerme un control de salud”.

La jornada culminó con un balance altamente positivo y el compromiso de continuar desarrollando estas actividades en distintos puntos de la ciudad para seguir ampliando derechos y oportunidades para todos los concordienses.

Estuvieron acompañando el Secretario de Salud, Diego Enrique Sauré y el Subsecretario de Desarrollo y Emprendedurismo, Gabriel Enguelberg, entre otros funcionarios.