Vecinos del ejido de Federación vivieron momentos de angustia: debieron combatir un incendio ante la ausencia de Bomberos Voluntarios

El episodio más grave ocurrió este martes alrededor de las 14:30 horas en Colonia Flores, cuando se desató un feroz incendio forestal durante la siesta. Según relataron los vecinos a 7Paginas, al advertir el rápido avance del fuego realizaron llamados al cuartel de Bomberos Voluntarios, pero no obtuvieron respuesta. Incluso, algunos se dirigieron hasta el cuartel y constataron que no había personal en el lugar.

Ante el peligro inminente de que las llamas se propagaran por toda la colonia, cinco tractores con pulverizadoras pertenecientes a productores agrícolas de la zona trabajaron intensamente para contener el fuego, logrando evitar una tragedia mayor. A pesar del esfuerzo comunitario, el incendio alcanzó a consumir una cortina de eucaliptus de aproximadamente 150 metros.

Los vecinos aseguraron que recién alrededor de las 16:30 horas arribaron los Bomberos Voluntarios, cuando el incendio ya había sido controlado por los propios pobladores. “Si no era por nosotros, hubiera sido un desastre”, coincidieron los testimonios recogidos por este medio.

La situación no es un hecho aislado. Este lunes se registraron incendios en Colonia Ensanche y en el paraje Ascona, donde nuevamente los vecinos debieron intervenir ante la ausencia de los bomberos o la falta de elementos para combatir el fuego. La reiteración de estos episodios deja al descubierto la vulnerabilidad de una extensa zona rural que hoy se encuentra prácticamente desprotegida ante siniestros de gran magnitud.

La preocupación se agrava al tener en cuenta que Federación cuenta con un parque industrial con más de 50 aserraderos, además de ser un importante destino turístico, con más de 100 alojamientos y numerosos restaurantes, lo que incrementa el riesgo ante cualquier emergencia.

Otro dato alarmante es que el cuartel de Bomberos Voluntarios se encuentra denunciado ante la Justicia, debido a la falta de presentación de balances y la no renovación de su comisión directiva, una situación institucional que, según señalan, impacta directamente en su funcionamiento operativo.

En el lugar estuvo presente el abogado y referente político de Federación, Andrés Messina, quien acompañó a los colonos y adelantó a 7Paginas que realizará una exposición policial para dejar asentada la gravedad del problema. “Hoy Federación no cuenta con un servicio de Bomberos Voluntarios que esté a la altura de las circunstancias”, sostuvo.

Mientras la temporada de verano avanza, los vecinos reclaman respuestas urgentes y advierten que la falta de un cuartel operativo representa un riesgo permanente para vidas humanas, producciones rurales y el desarrollo turístico de la ciudad.