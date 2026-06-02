Vecinos impulsan para Concordia una ordenanza de bienestar animal y gestión de fauna urbana

En Concordia rige la Ordenanza N° 38.535, sancionada en el 2024, que regula la tenencia responsable de mascotas. Como complementaria a esa norma, el proyecto presentado busca definir las obligaciones del Estado, y que esto sea un derecho ciudadano exigible y no dependa de la voluntad de cada gestión de gobierno. Ambas normas “juntas forman el sistema completo que la ciudad necesita”, enfatizan los redactores del proyecto.

“El proyecto no es una declaración de intenciones, es un sistema de obligaciones concretas, con metas verificables, financiamiento presupuestario garantizado y mecanismos de control legislativo”, explicaron.

FINANCIAMIENTO Y CONTROL DEL CONCEJO

En uno de los puntos sobresalientes de la propuesta, se define un Presupuesto protegido. La ordenanza crea una partida presupuestaria específica e intangible, con un piso mínimo del uno por ciento del presupuesto general municipal en el primer año, actualizada por IPC en los ejercicios siguientes. Esa partida no puede ser redirigida a otros fines ni reducida sin autorización del Concejo Deliberante, y no puede afectar partidas de salud humana, educación ni seguridad pública.

Además, establece que el Ejecutivo deberá presentar informes semestrales al Concejo Deliberante con datos desagregados por barrio, tanto en lo que refiere a animales atendidos como a recursos ejecutados.

POLÍTICA INTEGRAL DE BIENESTAR ANIMAL

A lo largo de los diferentes artículos del proyecto de ordenanza se define una política integral de bienestar animal que deberá llevar adelante el Municipio, sin depender de la voluntad de la gestión de turno.

Castración gratuita y sin límites. Todo vecino de Concordia tendrá derecho a castrar sus animales de forma gratuita en el servicio municipal, sin importar la zona donde viva, su situación económica ni la cantidad de animales en su hogar. No se establece ningún límite de castraciones por familia.

Unidad móvil quirúrgica. El Municipio deberá contar con un móvil quirúrgico que recorra los barrios, especialmente los más alejados del centro, con jornadas de al menos cinco horas por punto de atención. Entre otros requisitos indispensables para el despliegue del móvil quirúrgico.

Servicio itinerante de atención primaria. Complementario al móvil quirúrgico, el Municipio deberá garantizar un servicio veterinario itinerante que brinde consultas básicas, vacunación y seguimiento post-operatorio en todos los barrios, sin que ninguno quede sin cobertura por más de cuarenta días consecutivos.

Refugio municipal digno. El Municipio deberá mantener un espacio de alojamiento transitorio con capacidad mínima para ochenta animales, con condiciones dignas de habitabilidad, alimentación y atención veterinaria. La eutanasia queda expresamente prohibida como herramienta de gestión, solo podrá aplicarse en casos de enfermedad terminal, sufrimiento irreversible o agresividad comprobada que represente un riesgo cierto para personas, con certificación veterinaria obligatoria.

Urgencias veterinarias todos los días del año. El Municipio deberá contar con atención de urgencias de 8 a 20 horas los 365 días del año, incluyendo fines de semana y feriados, con una línea de contacto exclusiva con atención humana.

Vacunación antirrábica en todos los barrios. Al menos una campaña anual con cobertura territorial plena, en coordinación con el Ministerio de Salud de la Provincia y el SENASA.

18.000 castraciones anuales como meta mínima. El proyecto fija una obligación de resultado: no menos de dieciocho mil castraciones por año, con cobertura equitativa de todos los barrios. El Municipio no podrá reducir esa meta sin autorización expresa del Concejo.

¿POR QUÉ AHORA?

“Concordia enfrenta una situación crítica y sostenida de sobrepoblación animal”, sostienen los impulsores del proyecto. “Los animales en situación de abandono actúan como reservorios de enfermedades zoonóticas —rabia, leptospirosis, leishmaniasis visceral, cuyo vector ya fue detectado en Entre Ríos con casos humanos confirmados— y representan un riesgo real para la seguridad de los vecinos, especialmente niños y adultos mayores en los barrios periféricos”, puntualizan los impulsores del proyecto.

“La gratuidad, la universalidad y la cobertura territorial son los tres ejes que distinguen este proyecto de cualquier medida anterior”, aseguran.

Tras el ingreso del pedido de uso de la Banca del Pueblo al Concejo Deliberante, se espera que en las próximas semanas se convoque a los redactores a exponer y explicar la iniciativa para que el proyecto sea analizado y tratado por los ediles.

Por Juan Portugau