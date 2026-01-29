Vecinos marcharon contra la contaminación que atribuyen a la planta Egger en Concordia

La empresa, dedicada a la fabricación y distribución de tableros de madera —como MDF, aglomerados (PB), melaminas, molduras y revestimientos—, fue señalada por los manifestantes como una de las principales responsables de la emisión de polvillo y aserrín en grandes cantidades, situación que, según denuncian, impacta directamente en el ambiente y en la salud de quienes viven en las zonas cercanas.

La marcha fue organizada por vecinos autoconvocados y contó con el acompañamiento de la organización ambiental Brote Nativo. Durante la movilización, los participantes expresaron su malestar no solo por el posible daño ecológico, sino también por la falta de respuestas de la empresa frente a los reiterados reclamos de la comunidad.

Según manifestaron a 7Paginas, los vecinos de los barrios Las Tejas y El Martillo vienen solicitando desde hace tiempo la realización de un estudio ambiental integral que permita determinar con precisión el impacto que genera la actividad de la planta, especialmente en relación a la dispersión de polvillo y aserrín que se acumula en viviendas y espacios públicos.

La protesta se desarrolló de manera pacífica y volvió a poner en agenda la necesidad de controles ambientales más estrictos y de medidas concretas que garanticen la protección de la salud y del entorno en los barrios afectados.