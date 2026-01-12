Vecinos prendieron fuego y dañaron el cableado de un pozo de agua potable

El fuego se habría iniciado en un sector con pastizales secos, una situación de alto riesgo en esta época del año, cuando las condiciones climáticas favorecen la rápida propagación de las llamas. Como consecuencia, el incendio alcanzó el sistema eléctrico del pozo, generando daños que fueron calificados como irreversibles.

El Pozo 13 cumple un rol fundamental en el suministro de agua potable, ya que abastece a una amplia zona de la ciudad. Por este motivo, el incidente no solo generó pérdidas materiales, sino que también pone en riesgo la prestación de un servicio esencial para numerosos vecinos.

Cabe recordar que se encuentra expresamente prohibido encender fuego, tanto por el peligro de incendios como por las graves consecuencias que pueden derivarse para la infraestructura pública y el medio ambiente. Asimismo, no se descarta que se adopten medidas para determinar responsabilidades por los daños ocasionados.

Con información de radio City