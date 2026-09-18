Vecinos que esperaron 30 años por el asfalto pidieron unir fuerzas para que Azcué continúe como intendente de Concordia

La inauguración de las obras de pavimentación en las calles La Pampa y Juan José Valle, en la zona oeste de Concordia, tuvo este viernes un momento cargado de emoción y también un fuerte mensaje político con la mirada puesta en el futuro de la gestión municipal.

Es que, después de décadas de reclamos, los vecinos de ese sector finalmente pudieron ver concretado el asfalto que habían solicitado formalmente a la Municipalidad. Durante el acto, uno de los vecinos le entregó al intendente Francisco Azcué una carpeta que contenía documentación y firmas reunidas en el año 2010, cuando ya reclamaban la pavimentación de esas arterias.

“Ya no lo necesitamos porque la obra ya está”, le habría expresado el vecino al entregarle la carpeta al jefe comunal, quien se mostró visiblemente emocionado por el significado del documento.

Una carpeta que esperó 16 años

El propio Azcué hizo referencia al expediente durante su discurso y mostró la carpeta frente a los vecinos.

“Esta carpeta la hicieron algunos vecinos en el año 2010, es un expediente donde juntaron firmas. Le dijeron que le iban a hacer un asfalto, que nunca le hicieron”, recordó.

El intendente vinculó el reclamo histórico con la obra recientemente concretada y destacó que, además del pavimento, se realizaron trabajos complementarios sobre la infraestructura existente, como el cambio de cañerías y válvulas.

“Esto es gracias al aporte que hacen ustedes, por eso es tan importante el compromiso ciudadano, porque esto se hace con recursos de los vecinos de Concordia”, afirmó Azcué.

El recuerdo de una vecina que ya no está

Durante su discurso, el intendente también recordó a Elba Abacón, una vecina del barrio que, según relató, soñaba con ver concretada la pavimentación de su calle, pero falleció hace dos años.

Azcué contó que conoció a Elba durante la campaña electoral a través de Edelmira, una de las vecinas que participó activamente de los reclamos y que estuvo presente en la inauguración.

“Ella soñaba con esto. Me decía: Francisco, yo te pido, algún día faltaba en mi calle, yo quiero que mi barrio mejore”, recordó.

“Bueno, doña Elba hace dos años nos dejó físicamente. Pero acá estamos, finalmente esta obra se terminó, el barrio está mejorando”, expresó el intendente.

Azcué defendió su plan de infraestructura

Frente a los vecinos, Azcué sostuvo que la pavimentación forma parte del Plan de Infraestructura y Desarrollo “Hacia el Bicentenario”, que su administración comenzó a ejecutar luego de una primera etapa destinada, según explicó, a ordenar las cuentas y el funcionamiento del municipio.

“Nos llevó más de dos años a todo nuestro equipo lograr ordenar el municipio, incorporar innovación y tecnología para optimizar los recursos”, afirmó.

El intendente aseguró que Concordia mantiene un importante déficit de infraestructura y sostuvo que la intención de su gobierno es continuar incrementando la inversión en obras y servicios.

“Vamos a seguir haciendo muchas más obras en la ciudad”, aseguró, y agregó: “Esto requiere el compromiso ciudadano, requiere que sigamos trabajando con responsabilidad para que las cosas mejoren. Acá nadie nos va a venir a salvar, esto depende de nosotros”.

Azcué también sostuvo que su administración busca mejorar los servicios, el orden y la calidad de vida en los distintos barrios de la ciudad.

El pedido de Edelmira y la referencia a 2027

Uno de los momentos de mayor intensidad durante el acto se produjo cuando tomó la palabra Edelmira, la vecina a la que Azcué había mencionado previamente en su discurso.

La mujer recordó que el actual intendente había prometido durante la campaña avanzar con el asfalto y destacó que, finalmente, la obra se concretó.

“Él nos prometió en su campaña, el Gringo, como le decíamos nosotros, el asfalto. Hoy tenemos el orgullo de decir: nos cumplió”, expresó.

Edelmira también hizo referencia a los más de 30 años de reclamos de los vecinos y cuestionó que anteriores administraciones municipales no hayan concretado la obra.

Pero su mensaje fue más allá del agradecimiento.

“Hoy tenemos que luchar para que continúe en la Municipalidad para poder seguir con las obras de Concordia”, manifestó ante los presentes.

La expresión introdujo de manera directa la discusión sobre la continuidad política de Azcué y quedó vinculada con el escenario electoral de 2027, aunque el propio intendente, en su discurso, puso el acento en la gestión y no en una eventual campaña.

“No hay fórmulas mágicas”

Azcué cerró su intervención reivindicando el trabajo cotidiano de su equipo y remarcando que, a su entender, los resultados alcanzados responden a una administración responsable de los recursos públicos.

“No hay fórmulas mágicas, no existen las casualidades. Esto es trabajar 12, 13, 14 horas por día, honestidad, transparencia, estudiar, trabajar, aprender, trabajar en equipo, trabajar con los vecinos”, afirmó.

Y dejó una definición que buscó sintetizar el mensaje de la jornada: “No nos podemos resignar a vivir una realidad que no nos gusta, y yo les quiero demostrar que podemos sacar esto adelante”.

La inauguración terminó así combinando una obra largamente reclamada por los vecinos, una carpeta de firmas que permaneció guardada desde 2010 y un explícito pedido de continuidad para la actual gestión municipal.

Redaccion de 7Paginas