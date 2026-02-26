Vecinos se manifestaron con una torta por la falta de respuesta ante la contaminación que provoca Egger en Concordia

La protesta, según supo 7Paginas, se desarrolló sin cortes de tránsito ni incidentes y consistió en una presencia simbólica frente al predio de la firma, donde los manifestantes exhibieron una bandera con la consigna “Aire puro, basta de contaminar”.

Un reclamo con tono irónico

La convocatoria tuvo un carácter particular: se cumplieron 60 días desde la implementación del nuevo ciclón en la planta, momento a partir del cual —según afirman los vecinos— se intensificó la caída de partículas en el barrio.

Como gesto simbólico y en tono irónico, los manifestantes llevaron una torta para marcar el “cumple mes” número dos de lo que públicamente fue definido en diciembre como un “evento extraordinario”.

“Siempre hubo caída de partículas, pero desde diciembre la situación se agravó notablemente. Lo que se presentó como algo excepcional se volvió cotidiano”, señalaron desde el grupo Vecinos Autoconvocados Las Tejas.

Reclamo ambiental

Los vecinos remarcaron que el planteo no está dirigido contra las fuentes laborales que genera la empresa, sino que apunta al derecho a vivir en un ambiente sano. En ese sentido, solicitaron controles ambientales efectivos, acceso a información pública clara y medidas concretas que garanticen que la actividad industrial no afecte la salud ni la calidad de vida de quienes residen en el sector.

Desde el grupo adelantaron que esta fue la primera de una serie de acciones pacíficas que continuarán impulsando hasta obtener respuestas y soluciones de fondo.