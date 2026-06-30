Vecinos y comerciantes reclaman controles viales urgentes en la ex Ruta 4 para evitar nuevas tragedias

Vecinos y comerciantes de la zona oeste de Concordia elevaron una nota formal al intendente Francisco Azcué para solicitar la implementación urgente de controles viales permanentes sobre la avenida Presidente Illia (ex Ruta Provincial 4), en el tramo comprendido entre calle Diamante y boulevard Yuquerí.

En el escrito, los firmantes expresan su preocupación por lo que califican como una situación de «abandono y caos vial», advirtiendo que el sector registra un intenso movimiento vehicular debido a la actividad comercial que generan el Patio de Compras Las Palmeras, comercios mayoristas, corralones y distintos emprendimientos de la zona.

El reclamo cobró mayor fuerza luego del grave siniestro vial ocurrido el pasado 22 de junio, cuando un conductor de una máquina vial que circulaba en estado de ebriedad protagonizó un accidente que generó gran preocupación entre los vecinos.

Según sostienen en la presentación, pese al crecimiento comercial del sector, existe una «ausencia absoluta» de inspectores municipales de tránsito y de efectivos policiales durante los horarios de mayor circulación.

Los pedidos al Municipio

Entre las medidas solicitadas, los vecinos reclaman la presencia permanente de agentes de tránsito durante el horario comercial, al considerar que las cámaras fijas resultan insuficientes para prevenir infracciones y accidentes.

Además, piden la realización de operativos sorpresivos de control de alcoholemia en conjunto con la Policía de Entre Ríos, especialmente durante los fines de semana y horarios nocturnos.

Otro de los puntos planteados es el incremento de los controles sobre motocicletas y camiones que circulan sin luces reglamentarias o a alta velocidad, situaciones que, aseguran, son frecuentes en ese sector de la ciudad.

«Queremos evitar otra tragedia»

En el documento dirigido al Ejecutivo municipal y al que tuvo acceso 7Paginas, los vecinos remarcan que el objetivo del reclamo no es otro que prevenir nuevos accidentes.

«Pagamos las tasas mes a mes y solo pedimos que el personal público cumpla su función en la calle para evitar una nueva tragedia», expresaron en el comunicado.

Los firmantes esperan ahora una respuesta por parte de las autoridades municipales y la adopción de medidas concretas que permitan mejorar la seguridad vial en uno de los principales accesos comerciales de la zona oeste de Concordia.