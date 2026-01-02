Vecinos y la policía desarmaron un “aguantadero” en Concordia

Según se informó a 7Paginas, la intervención se originó a partir de numerosas quejas de vecinos del lugar, quienes venían alertando sobre movimientos sospechosos en una casilla ubicada en un terreno municipal, la cual no contaba con moradores permanentes. A estas denuncias se sumaron entrevistas verbales y escritas realizadas a residentes históricos del barrio, quienes manifestaron que la vivienda no tenía muebles ni servicios básicos y era utilizada como punto de reunión de personas de conducta dudosa.

Con estos elementos, y por disposición de la superioridad, se diagramó un operativo específico. Al momento de la llegada del personal policial, no se hallaron personas habitando el inmueble. Posteriormente, y con la colaboración de vecinos del sector, se procedió al desarme total de la construcción, dando por finalizado un foco de conflicto que generaba preocupación e inseguridad en la zona.

Desde la fuerza señalaron que no es la primera vez que se realizan este tipo de procedimientos, ya que en distintas oportunidades se han desmantelado casillas precarias utilizadas por delincuentes como aguantaderos, ya sea para la venta de estupefacientes o como refugio para la comisión de distintos delitos.

El accionar fue valorado positivamente por los vecinos, quienes destacaron la intervención como un paso importante para mejorar la seguridad y la convivencia en el barrio.