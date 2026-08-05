Veinticuatro agentes municipales de Concordia finalizaron sus estudios secundarios a través del Programa Oportunid@des

La propuesta es impulsada por la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos del CGE y tiene como objetivo garantizar el derecho a completar la educación secundaria a personas mayores de 18 años, mediante una modalidad flexible que combina instancias presenciales con herramientas digitales.

Este formato permite que personas con diferentes realidades laborales y familiares puedan acceder a una educación de calidad, respetando sus tiempos, promoviendo la autonomía y favoreciendo la inclusión educativa.

Al referirse al logro alcanzado por los trabajadores municipales, el intendente Francisco Azcué expresó su satisfacción y destacó el compromiso demostrado por los egresados.

«Se transforman en un ejemplo para sus familias, sus hijos y su entorno porque han demostrado que la superación es posible y que los objetivos se logran con esfuerzo y dedicación», afirmó el jefe comunal.

Asimismo, Azcué remarcó que «la educación es la mejor herramienta de transformación, que permite alcanzar sueños y proyectarse», al tiempo que los alentó a continuar capacitándose y creciendo profesionalmente. En ese sentido, recordó que la Municipalidad desarrolla diferentes acciones destinadas tanto a los empleados municipales como a la comunidad, a través de programas de alfabetización, talleres y espacios de formación.

Por su parte, el director Departamental de Escuelas, Alejandro Ramírez, resaltó la importancia del programa al señalar que brinda la posibilidad de «dar un paso importante como lo es finalizar los estudios secundarios» a quienes buscan superarse. Además, valoró el acompañamiento de las familias de los estudiantes, al considerar que fue un factor clave durante todo el proceso educativo.

En tanto, el supervisor zonal Héctor Andrini destacó que esta promoción se convirtió en la más numerosa de la provincia de Entre Ríos desde la puesta en marcha del Programa Oportunid@des. También reconoció el esfuerzo realizado por los egresados para compatibilizar sus responsabilidades laborales con el tiempo dedicado al estudio, lo que, según señaló, hace aún más significativo el logro alcanzado.

Con esta nueva promoción, el Programa Oportunid@des continúa consolidándose como una herramienta de inclusión y crecimiento personal, brindando nuevas oportunidades de formación y desarrollo a jóvenes y adultos de la provincia.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas