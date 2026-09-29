Vendía droga en las calles de Concordia y terminó detenido tras un operativo policial

Un hombre de 41 años fue detenido durante la noche de este lunes en Concordia, luego de ser sorprendido por personal policial cuando presuntamente se encontraba comercializando estupefacientes en la vía pública.

El procedimiento se inició cuando efectivos de la Comisaría Segunda realizaban una recorrida preventiva peatonal por inmediaciones de calles Ramírez y 2 de Abril.

Según informaron fuentes policiales a 7Paginas, los funcionarios observaron a un hombre realizando un intercambio de elementos con otra persona, situación que llamó su atención.

Al acercarse para identificarlo, los efectivos localizaron a pocos metros una media que contenía numerosos envoltorios con una sustancia vegetal.

Ante la sospecha de que se trataba de estupefacientes, se dio intervención a personal especializado de la División Drogas Peligrosas, que realizó las actuaciones correspondientes.

68 envoltorios de marihuana y dinero en efectivo

Como resultado del procedimiento, la Policía secuestró 68 envoltorios de marihuana, además de 12.000 pesos en efectivo, discriminados en billetes de baja denominación.

Los elementos incautados quedaron incorporados a la causa judicial iniciada a partir del procedimiento.

La fiscal interviniente, Dra. Luciana Musuliotis, fue informada sobre lo ocurrido y dispuso la aprehensión del hombre de 41 años, quien quedó vinculado a una causa por el supuesto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Las actuaciones continuaron bajo las directivas de la Fiscalía interviniente.