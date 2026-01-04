Venezolanos en Concordia: esperanza ante un hecho que podría marcar el fin de una larga crisis

A través de un comunicado de prensa enviado a la redacción de 7Paginas, la Colectividad Venezolana de Concordia expresó su “profunda expectativa y esperanza” frente a este escenario, al considerar que podría representar un punto de inflexión tras más de dos décadas en las que Venezuela ha atravesado “una de las crisis políticas, económicas y humanitarias más profundas de su historia”.

Desde la colectividad señalaron que, para los millones de venezolanos que hoy viven fuera de su país —muchos de ellos con familiares que aún permanecen en territorio venezolano—, las noticias conocidas en las últimas horas generan una fuerte carga emocional. “Este hecho nos interpela profundamente, porque durante años nuestro pueblo ha sufrido persecución, hambre, miedo y la ruptura del tejido social”, expresaron.

En el documento difundido, destacaron además el acompañamiento de la ciudad de Concordia, a la que definieron como un lugar que los recibió “con solidaridad y respeto”, permitiéndoles rehacer sus vidas lejos de su tierra natal. En ese marco, manifestaron que siguen el proceso con prudencia, pero también con la convicción de que la justicia internacional puede ser un paso indispensable para que Venezuela inicie un verdadero camino de transición, reconstrucción democrática y reencuentro nacional.

La Colectividad Venezolana de Concordia reafirmó su compromiso con la lucha pacífica, la verdad y la memoria de las víctimas, y sostuvo el anhelo de que ningún venezolano tenga que seguir abandonando su país por razones de persecución política, violencia o necesidades básicas insatisfechas.

Finalmente, remarcaron que continuarán trabajando en el ámbito social, cultural y humanitario, alzando la voz por quienes hoy no pueden hacerlo y manteniendo viva la esperanza de una Venezuela libre, justa y en paz.

El comunicado lleva la firma de Naomi Longart, presidenta de la Colectividad Venezolana de Concordia, y fue difundido desde la ciudad de Concordia, Entre Ríos.