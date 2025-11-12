7PAGINAS

Martes 11 de noviembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Venta de Loros Exóticos en Concordia: Un Riesgo para la Salud Pública

La venta de loros exóticos a través de redes sociales, como Facebook, se ha convertido en un problema creciente en la ciudad de Concordia, Entre Ríos. Aunque la captura, comercialización y tenencia de estas aves está prohibida, los traficantes siguen encontrando formas de vender pichones de Loro Hablador o Chaqueño a través de plataformas en línea.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Especies en Venta

No son autóctonas y implica que hay un tráfico de aves de otras regiones

Riesgos para la Salud Pública

La venta de loros exóticos no solo es ilegal, sino que también representa un grave riesgo para la salud pública. La psitacosis, una enfermedad bacteriana transmitida por las aves, se ha disparado en la región debido a la venta ilegal de loros. Los síntomas de la enfermedad pueden incluir fiebre, tos y dificultad para respirar.

Lugar de Venta

Los traficantes de loros exóticos suelen vender sus aves en lugares públicos, como plazas o parques, y también a través de redes sociales. Es importante tener en cuenta que la compra de estos animales es ilegal y puede contribuir a la propagación de enfermedades.

Dónde Denunciar

Si sospechas que se está vendiendo loros exóticos en Concordia, puedes denunciar a las autoridades locales o a la organización Ceydas, que ha alertado sobre el aumento de casos de este tipo de venta ilegal.

 