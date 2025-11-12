Venta de Loros Exóticos en Concordia: Un Riesgo para la Salud Pública

Especies en Venta

No son autóctonas y implica que hay un tráfico de aves de otras regiones

Riesgos para la Salud Pública

La venta de loros exóticos no solo es ilegal, sino que también representa un grave riesgo para la salud pública. La psitacosis, una enfermedad bacteriana transmitida por las aves, se ha disparado en la región debido a la venta ilegal de loros. Los síntomas de la enfermedad pueden incluir fiebre, tos y dificultad para respirar.

Lugar de Venta

Los traficantes de loros exóticos suelen vender sus aves en lugares públicos, como plazas o parques, y también a través de redes sociales. Es importante tener en cuenta que la compra de estos animales es ilegal y puede contribuir a la propagación de enfermedades.

Dónde Denunciar

Si sospechas que se está vendiendo loros exóticos en Concordia, puedes denunciar a las autoridades locales o a la organización Ceydas, que ha alertado sobre el aumento de casos de este tipo de venta ilegal.