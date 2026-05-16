Vera: «Trabajaremos para volver a posicionar al radicalismo del departamento La Paz»

Vera, al hacer uso de la palabra, destacó la necesidad de que la Unión Cívica Radical «vuelva a convertirse en un partido convocante para el electorado», y en especial, realizó una invitación a todos los militantes del departamento La Paz «para que juntos con las autoridades y referentes del partido apuntemos a una plena movilización en las distintas localidades que lo conforman en pos de volver a poner en marcha una institución democrática como es nuestra Unión Cívica Radical», remarcó

Asimismo anticipó que este tipo de encuentros lo llevarán adelante en las distintas localidades del departamento Y puso énfasis en resaltar «la importante cantidad de ciudadanos, afiliados y simpatizantes de la Unión Cívica Radical que le dieron marco a este encuentro realizado en la ciudad de Santa Elena.

«Trabajaremos para volver a posicionar al radicalismo del departamento La Paz es el compromiso que todos los radicales paceños debemos asumir en cada lugar que ocupamos, para llegar a ese objetivo», concluyó Vera.