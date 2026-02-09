7PAGINAS

Lunes 9 de febrero de 2026
“Verano Seguro”: por la aparición de verdín, capacitan a guardavidas de Concordia sobre estrategias preventivas en aguas recreativas

En el marco del Plan de Vigilancia y Monitoreo de la calidad del agua en las playas, la Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Ambiente, llevará adelante este miércoles 11 de febrero una capacitación sobre estrategias preventivas en aguas recreativas, destinada especialmente a guardavidas que se desempeñan en playas, balnearios y espacios de uso recreativo.
Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

La iniciativa se desarrolla en el contexto de la aparición de verdín en la región, un fenómeno asociado a floraciones algales que requiere atención, prevención y protocolos claros para resguardar la salud de la población y garantizar el uso seguro de los espacios públicos.

La jornada contará con las disertaciones del equipo del Departamento Técnico de la Subsecretaría de Ambiente; del Dr. Martín Novoa, especialista en floraciones algales y Director del GISAe y del Laboratorio de Aguas y Efluentes de la UNER; del Dr. Guillermo Saucedo, médico toxicólogo; y de los Licenciados Santiago Moledo y Aristeo Giménez Barthelemi.

Durante la capacitación se abordarán dos ejes centrales: las floraciones algales y las campañas preventivas, con el objetivo de fortalecer la detección temprana y la correcta actuación ante estos eventos, y el monitoreo y control de la calidad del agua, en el marco de la Resolución Provincial N.º 84/07, que regula el uso de las aguas de baño para actividades recreativas.

Luego de las disertaciones, se habilitará un espacio de intercambio para consultas, dudas e inquietudes de los participantes, promoviendo el diálogo y la actualización permanente de los protocolos de actuación frente a situaciones de riesgo.

La actividad se realizará a las 20:30 horas en el salón ubicado en calle Salta y Néstor Kirchner, y contará con certificación de participación, emitida por la Coordinación Municipal de la Administración Pública (CMAP).

Las inscripciones se realizan escaneando el código QR del flyer oficial o ingresando al sitio web de la Municipalidad de Concordia.

 