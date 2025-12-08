Vergara: “La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó”

“Cuando Frigerio asumió, el stock de deuda superaba los 722 millones de dólares. Hoy es de 694 millones. Bajó, no subió”, sostuvo Vergara, en base a información de la Contaduría General de la Provincia. En ese sentido, remarcó que “ordenamos el desorden que dejaron”.

“No agregamos un solo dólar de deuda”

El legislador provincial en esta nota consignada a 7Paginas, recordó que la gestión anterior “dejó una provincia desordenada, con obras paralizadas, licitaciones adjudicadas sin presupuesto y un endeudamiento en dólares originado en decisiones irresponsables”.

“Lo primero que hay que decir es que este gobierno no le agregó un solo peso ni un solo dólar a la deuda pública provincial. Todo lo contrario: pagamos cada cuota de capital e intereses que dejaron. Cumplimos con lo que heredamos”, subrayó.

Vergara calificó además de “inexplicable” que quienes gobernaron durante dos décadas “pretendan responsabilizar a un gobierno de apenas 24 meses por la deuda que ellos mismos generaron”.

El origen del endeudamiento

En su repaso histórico, el senador recordó que en 2017 la provincia tomó un crédito internacional de 500 millones de dólares que estaba originalmente destinado a obras de infraestructura.

“Como intendente de General Ramírez participé de esa discusión. A los municipios nos exigían usar esa deuda para obras o maquinaria. Pero la provincia hizo exactamente lo contrario: usó esos dólares para pagar gastos corrientes. Eso es deuda mala”, afirmó.

Además, señaló que en 2021 la provincia cayó en default, fue demandada en Nueva York y terminó reestructurando los vencimientos. “Cuando no pudieron pagar, refinanciaron y trasladaron todos los vencimientos fuertes para la gestión de Frigerio. Dejaron una verdadera bomba de tiempo”, indicó.

Ley de Sostenibilidad y obra pública

Respecto a la recientemente aprobada Ley de Sostenibilidad, Vergara aseguró que “no es un cheque en blanco”, sino una herramienta clave para ordenar los vencimientos y dar previsibilidad a las finanzas provinciales.

“La Ley de Sostenibilidad es una necesidad para ordenar los vencimientos heredados y permitir que la provincia pueda crecer. La deuda buena es la que financia rutas, escuelas, hospitales y desarrollo productivo”, expresó.

En ese contexto, adelantó que el plan de infraestructura 2026 será “el más ambicioso en décadas”, con inversiones estimadas en un billón de pesos. “Entre Ríos necesita rutas seguras, caminos rurales transitables, escuelas en condiciones y hospitales modernos. Esa es la deuda buena, la que transforma la provincia y genera empleo de calidad”, afirmó.

“Se terminó el relato”

Finalmente, Vergara cerró con un mensaje contundente:

“En la peor crisis de ingresos que se recuerde, este gobierno ordenó las cuentas, puso luz donde había oscuridad, honró todas las deudas heredadas y reactivó cada obra paralizada. El esfuerzo de los entrerrianos no fue en vano”.

Y concluyó: “La deuda mala pertenece al pasado y al relato de quienes gobernaron 20 años. La deuda buena es la que nos va a permitir crecer”.