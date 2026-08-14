Vergara: “No se cierra Vialidad en Paraná: se reorganizan los recursos para atender mejor los caminos de toda la provincia”

“No se despide a ningún trabajador, no se abandona ningún camino y no se reduce la presencia de Vialidad. Se reorganiza una estructura que actualmente tiene bajo su responsabilidad alrededor de 130 kilómetros de caminos rurales, cuando otras zonales de la provincia deben atender entre 800 y 2.000 kilómetros”, explicó Vergara.

El legislador señaló que la función principal de Vialidad Provincial es garantizar la conservación y el mantenimiento de la red vial provincial, particularmente de los caminos rurales vinculados con la producción y la vida cotidiana de miles de entrerrianos.

“La Zonal Paraná tiene una territorialidad muy reducida porque la mayor parte de su jurisdicción corresponde al ejido municipal. Vialidad puede colaborar con los municipios ante emergencias o necesidades específicas mediante convenios, pero no resulta razonable mantener una estructura de esas dimensiones para atender solamente 130 kilómetros”, afirmó.

Vergara aclaró que los caminos actualmente atendidos por la Zonal Paraná serán distribuidos entre las zonales de Cerrito y Seguí, mientras que en la capital provincial se mantendrá capacidad operativa para tareas específicas, como la conservación del Acceso Norte.

Asimismo, los 28 trabajadores involucrados conservarán sus puestos y serán incorporados a otras áreas de la repartición, entre ellas Obras por Administración, Canteras y la Administración Central. Desde esas estructuras, el personal y la maquinaria podrán reforzar el trabajo de otras zonales que tienen miles de kilómetros bajo su responsabilidad.

“No estamos quitando recursos a Vialidad, sino poniéndolos donde más se necesitan. De hecho, máquinas de la Zonal Paraná ya se encuentran colaborando en departamentos como Concordia, Tala y Paraná. La reorganización permitirá darle un marco más eficiente y permanente a ese trabajo”, señaló.

El senador destacó también la incorporación de tres motoniveladoras, tres compactadores, tres regadores y dos retroexcavadoras, con las que se conformarán equipos capaces de intervenir simultáneamente en diferentes puntos de Entre Ríos.

“Es legítimo que los trabajadores quieran conocer cómo se instrumentarán los cambios y por eso se abrió una mesa de diálogo con el sindicato. Sus derechos laborales están garantizados. Pero dialogar no significa renunciar a transformar estructuras que dejaron de responder a las necesidades actuales de la provincia”, expresó.

Finalmente, Vergara enmarcó la medida en el proceso de reformas impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio.

“Como ocurrió con la creación de OSER y con la reforma de la Caja de Jubilaciones, cada vez que el Gobierno intenta modificar una estructura aparecen sectores que presentan cualquier cambio como un ajuste. Nosotros no llegamos para conservar las cosas como estaban, sino para poner el Estado al servicio de todos los entrerrianos. No defendemos estructuras por el solo hecho de que siempre hayan existido: defendemos a los trabajadores, cuidamos los recursos públicos y buscamos mejores resultados para toda la provincia”, concluyó.