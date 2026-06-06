Vergara recordó que el PJ declaró la emergencia previsional apenas dos años después de crear el actual sistema jubilatorio

En medio de la discusión por la situación financiera de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos y el debate sobre una eventual reforma previsional, el senador provincial Gustavo Vergara (Juntos por Entre Ríos – Diamante) aportó un antecedente histórico que, según afirmó, demuestra que las dificultades del sistema no son recientes y fueron reconocidas por distintos gobiernos a lo largo de los años.

El legislador reveló que apenas dos años después de la sanción de la Ley Nº 8.732, norma que dio origen al actual régimen jubilatorio provincial, el propio gobierno justicialista debió declarar la emergencia previsional para afrontar el creciente déficit del sistema.

“Hay un dato que resulta particularmente revelador: la Ley Nº 8.732, que dio origen al régimen jubilatorio vigente, fue sancionada el 11 de agosto de 1993. Apenas dos años después, el 18 de agosto de 1995, el gobierno debió declarar la emergencia previsional mediante la Ley Nº 8.918 e implementar medidas extraordinarias para sostener el sistema”, señaló Vergara.

Según remarcó el senador, este antecedente evidencia que los desequilibrios de la Caja de Jubilaciones fueron advertidos prácticamente desde el inicio del régimen vigente.

“Esto demuestra que las dificultades estructurales de la Caja fueron advertidas prácticamente desde sus inicios. El problema previsional no nació ahora ni es patrimonio de un gobierno determinado”, sostuvo.

Las medidas adoptadas en 1995

La Ley Provincial Nº 8.918, sancionada en agosto de 1995, declaró la Emergencia Económica y Financiera del Estado Provincial e incorporó disposiciones específicas destinadas a afrontar el déficit previsional.

Entre las medidas implementadas, se estableció que tanto los trabajadores activos como los jubilados y pensionados debían realizar aportes extraordinarios para contribuir al sostenimiento del sistema, bajo el criterio de que quienes percibían mayores ingresos debían realizar un esfuerzo proporcionalmente superior.

La normativa dispuso un incremento del aporte previsional de los trabajadores activos hasta el 17 por ciento, con la posibilidad de sumar dos puntos porcentuales adicionales durante un período determinado.

Además, creó una contribución solidaria y extraordinaria sobre jubilaciones y pensiones, incluyendo a retirados policiales, con una escala progresiva que oscilaba entre el 5 y el 13 por ciento para los haberes más altos.

La ley también facultó al Poder Ejecutivo provincial a incrementar hasta en dos puntos porcentuales adicionales esas contribuciones extraordinarias si la situación financiera así lo requería.

Un debate que lleva décadas

Para Vergara, estos antecedentes demuestran que la discusión sobre la sustentabilidad del sistema previsional no es nueva y que distintos gobiernos debieron adoptar medidas para intentar equilibrar las cuentas de la Caja.

“Algunos intentan presentar cualquier discusión sobre la sustentabilidad previsional como algo inédito. Sin embargo, la historia demuestra que cuando les tocó gobernar y enfrentar una crisis profunda, quienes hoy cuestionan estos debates adoptaron medidas incluso más severas para preservar el funcionamiento del sistema”, afirmó.

El senador también recordó que la declaración de emergencia de 1995 no fue el único intento de introducir cambios en el sistema previsional entrerriano. En ese sentido, mencionó el proyecto de reforma impulsado durante la gestión del entonces gobernador Jorge Busti en 1997, que proponía modificaciones estructurales con el objetivo de corregir los desequilibrios financieros existentes.

“No se puede seguir postergando el debate”

Finalmente, Vergara consideró que la experiencia acumulada durante más de tres décadas demuestra la necesidad de abordar el problema de manera integral y sin condicionamientos políticos.

“Lo que muestran estos antecedentes es que durante décadas distintos gobiernos reconocieron la existencia de un problema estructural. La verdadera discusión no es si hay que debatir la sustentabilidad del sistema, sino cuánto tiempo más se decide postergar las soluciones”, concluyó el legislador.

Las declaraciones del senador se producen en un contexto en el que el financiamiento de la Caja de Jubilaciones vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política entrerriana, mientras continúan las discusiones sobre posibles cambios destinados a garantizar la sostenibilidad del sistema previsional provincial a largo plazo.

Redaccion de 7Paginas