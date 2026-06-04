Versalli cargo contra empresarios del turismo en Federación al denunciar abusos laborales: “Les están pagando 3 mil pesos la hora”

El referente gremial de UTHGRA en Federación, Juan Pablo Versalli, describió un escenario complejo durante una entrevista concedida al programa Entre Líneas, de radio UNO Federación, donde aseguró que la crisis económica impacta de lleno en la actividad turística y que algunos empleadores aprovechan el contexto para avanzar sobre los derechos de los trabajadores.

“Hay gente a la que le están pagando 4 mil pesos la hora. Tienen que trabajar seis o siete horas para comprar un kilo de carne. Es una falta total de respeto”, sostuvo el dirigente sindical.

En tal sentido, Versalli señaló que la situación no es exclusiva de Federación, sino que forma parte de un contexto nacional marcado por la caída del consumo, la disminución del movimiento turístico y las dificultades que atraviesan distintos sectores productivos.

“Veo que esto está pasando en todo el país. No es solamente Federación. Hay empresas que están cerrando, la industria está muy mal y el turismo también está atravesando un momento muy complicado”, expresó.

Según indicó, la reducción de visitantes afecta directamente a hoteles, restaurantes y comercios vinculados a la actividad turística, generando incertidumbre tanto entre empresarios como entre trabajadores.

Denuncias por abusos y trabajo precario

Sin embargo, el dirigente gremial remarcó que la crisis económica no puede convertirse en una excusa para vulnerar derechos laborales.

“Siempre digo que el trabajador no es socio del patrón. Cuando las cosas andan bien nadie le da un plus al empleado, pero cuando llegan las vacas flacas siempre se ajusta por el lado del trabajador”, afirmó.

Versalli reveló que en los últimos meses aumentaron las consultas y reclamos de empleados gastronómicos y hoteleros que denuncian reducción de horas laborales, descuentos injustificados, incumplimiento de pagos y salarios muy por debajo de los valores establecidos.

“Hay mucho abuso. Nos encontramos con trabajadores a los que no les pagan presentismo, no les reconocen horas extras o directamente les descuentan dinero que corresponde. Son situaciones que generan mucha bronca e impotencia”, manifestó.

Incluso sostuvo que existen casos de trabajadores que perciben entre 3.000 y 4.000 pesos por hora, cifras que calificó como insuficientes para afrontar el costo de vida actual.

“Hay empresarios que no tienen empatía”

Uno de los conceptos más fuertes de la entrevista estuvo dirigido hacia algunos empleadores del sector.

Versalli aseguró que existe una preocupante falta de sensibilidad frente a las necesidades de los trabajadores y cuestionó duramente ciertas prácticas empresariales.

“Hay gente que tiene empresas importantes, incluso vinculadas a la política, y les paga salarios miserables a sus empleados. A veces me pregunto si realmente pueden llamarse empresarios quienes manejan así sus negocios”, disparó.

En ese sentido, sostuvo que la falta de empatía agrava aún más el panorama social que atraviesan muchas familias de Federación.

“Detrás de cada trabajador hay una familia, hay hijos, hay cuentas que pagar. No se puede mirar para otro lado”, remarcó.

El rol del gremio

Respecto al accionar de UTHGRA, Versalli explicó que el sindicato continuará acompañando y asesorando a los trabajadores que sufran irregularidades laborales.

“Vamos a defender siempre al trabajador. Si hay despidos injustificados, incumplimientos salariales o abusos, vamos a intervenir como corresponde”, aseguró.

No obstante, reconoció que el contexto económico actual obliga a manejar muchas situaciones con prudencia para evitar mayores conflictos en un sector que atraviesa dificultades.

Finalmente, el dirigente sindical reiteró su preocupación por el rumbo económico y advirtió sobre las consecuencias que podría tener la continuidad de la actual situación.

“La calle está quieta, la gente no llega a fin de mes y eso se siente en todos lados. Ojalá esta situación se revierta cuanto antes porque cada vez son más los trabajadores que la están pasando mal”, concluyó.