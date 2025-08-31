Veterinarios de Concordia repudian la agresión sufrida por el Dr. Gesualdi: “Nada justifica la violencia”

Tal lo informado oportunamente por 7Paginas, el ataque ocurrió en inmediaciones de bulevar Yuquerí y avenida Presidente Illia, cuando Gesualdi (foto), acompañado por personal de la Comisaría Octava, intervenía en la retención de dos caballos que se encontraban sueltos en la vía pública. Según informaron fuentes policiales, mientras se aguardaba la llegada del tráiler para el traslado de los animales, un grupo de personas se acercó al lugar y, en medio de insultos, uno de ellos golpeó con un puño en el rostro al funcionario. El agresor además logró arrebatar uno de los equinos y darse a la fuga, aunque posteriormente fue detenido por la Policía.

Tras el violento episodio, el Dr. Gesualdi realizó la denuncia correspondiente y fue examinado por el médico policial, quien constató las lesiones recibidas.

El repudio del Colegio de Veterinarios

A través de una nota enviada a la redacción de 7Paginas, con la firma del presidente de la Seccional Concordia del Colegio de Médicos Veterinarios, Gustavo Blanchard, la misma manifiesta:

“Repudiamos y rechazamos el acto de violencia sufrido por nuestro colega M.V. Julio Gesualdi. Estamos convencidos de que cualquier tipo de violencia, tanto física como de otra índole, no ayuda en absoluto a solucionar problemas graves como los que ocasiona la tracción a sangre”.

En el comunicado, destacan que se trata de un tema complejo, que involucra tanto al sufrimiento de los animales como a la situación de vulnerabilidad social de las personas que utilizan este sistema de trabajo.

“No tenemos dudas de que, a través de la agresión, no se resolverá un problema que desde hace años afecta a toda la sociedad de nuestra querida Concordia”, concluyó.

La institución veterinaria remarcó que este tipo de hechos atentan contra la búsqueda de soluciones pacíficas y de fondo, que requieren compromiso, gestión y diálogo, pero nunca violencia.