Viajaban de Misiones a Buenos Aires y volcaron en la rotonda de Chajari

El siniestro ocurrió cerca de las 04:00 horas, cuando el vehículo circulaba en dirección a la provincia de Buenos Aires. En el rodado viajaban dos hombres oriundos de Merlo, provincia de Buenos Aires, quienes regresaban desde la ciudad de Apóstoles, Misiones.

Como resultado del vuelco, el conductor sufrió lesiones que motivaron su traslado en ambulancia al hospital Santa Rosa de Chajarí, mientras que su acompañante rechazó la asistencia médica.

En el lugar trabajaron efectivos policiales con el móvil S-301, personal del Puesto Caminero Paso Cerrito y la División Criminalística, quienes llevaron adelante las diligencias de rigor para determinar las causas del accidente.

