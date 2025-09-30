Viaje socio-cultural de la Promoción CXX de los Aspirantes a Agentes de Policía de Entre Ríos.

La actividad forma parte del programa de viajes socio-culturales planificados en la etapa de formación, los cuales buscan enriquecer la experiencia de los futuros efectivos policiales mediante el intercambio institucional, el fortalecimiento de valores y el contacto con distintas realidades sociales y culturales.

En el marco de esta visita, se prevé una actividad académica e institucional en el Instituto de Seguridad Pública, ubicado en Potrero de los Funes, a desarrollarse el día martes 30 de septiembre de 2025.

Con este tipo de instancias, la Policía de Entre Ríos reafirma su compromiso en la formación integral de sus aspirantes, combinando capacitación técnica con actividades que promuevan la apertura al conocimiento, la cultura y la interacción con otras instituciones de seguridad pública del país.