Vibrante velada boxística en el club Nebel

En el combate de fondo, Cristian «Chucky» Roldán se impuso por puntos en fallo dividido al bonaerense Jeremías «Gaucho» Ulibarre.
RESULTADOS
1ra Pelea – FEMENINA – Hasta 50kg.
Dana «La Peque» Ermosid venció por puntos a Ángela «La Leona» Leiva
2da Pelea – REVANCHA – hasta 60kg.
Lautaro «El Terrible» Pereira le ganó por puntos a Benjamín Vargas
3ra Pelea – SEMI PESADOS – Hasta 81 kg.
Ayrton Sena venció por puntos a Antonio Cataño de Federal
4ta Pelea – MASCULINOS – Hasta 60kg.
Emiliano «El Látigo» García derrotó por puntos a Javier Aguirre
5ta Pelea – FEMENINA – Hasta 60kg.
María «La Pampita» Rojas batió por puntos a Jennifer «La Petaquita» Peralta
6ta Pelea – MASCULINOS – Hasta 75kg.
Dylan «La Cobra» Ojeda venció por puntos a Federico «La Máquina» Borda
7ma. Pelea – Hasta 64 kg. – 3 Round de 3 x 1
Walter Casco (Gim. Cirolla) por RSC en el tercer round a Leandro Luna
PELEAS PROFESIONALES
8va. Pelea – SEMI FONDO FEMENINO
Agustina «La Princesa» Vázquez (La Plata) le ganó por puntos a Fernanda «La Fénix» Figueroa (Neuquén)
9na. Pelea – PELEA DE FONDO – CATEGORÍA GALLO 54 kg.
Cristian «El Chucky» Roldán se impuso a Jeremías «El Gaucho» Ulibarre de Tres Arroyos por puntos en fallo dividido.
Estuvieron presentes el Secretario de Gobierno Dell´Olio, la Subsecretaria de Deportes Ivana Pérez, el Subsecretario de Gobierno Lucas Fuscado, la concejal Eliana Lagraña, junto a autoridades del club anfitrión e integrantes de la Comisión Municipal de Boxeo.