Vicente Taborda, el entrerriano que silenció el Monumental: “Fue un error muy a la vista”

Platense eliminó a River y se metió en las semifinales del Torneo Apertura luego de vencerlo en los penales. El mediocampista de Gualeguay, Vicente Taborda, autor del gol que abrió el partido que terminó 1 a 1 en el Monumental y cuestionó al árbitro Yael Falcón sobre el polémico final. Platense no merecía ir a los penales “por un error muy a la vista“, dijo el jugador de Boca que está a préstamos en el Calamar.

“No llegué a hablar con el árbitro. Tampoco era mi intención, estaba a muchas revoluciones y uno no sabe bien lo que puede decir. Creo que fue un error que no debería pasar, porque definen partidos. Si nosotros no metíamos los penales y el arquero no atajaba, la suerte caía del lado de River y no era justo, porque fuimos merecedores en los 90 minutos.

Fue un error muy a la vista”, sostuvo el mediocampista respecto de la polémica por el lateral que era para el Calamar, le dieron al Millonario y derivó en el penal del empate para los locales.

