Victoria se viste de celeste y blanco: la Preselección Nacional Juvenil Femenina de Beach Handball entrena en la ciudad

La ciudad de Victoria se convertirá en el epicentro del Beach Handball nacional durante este fin de semana largo. Desde el viernes 22 y hasta el lunes 25 de mayo, las instalaciones del Club de Pescadores albergarán la concentración y los entrenamientos de la Preselección Nacional Juvenil Femenina, un evento de altísimo nivel deportivo que prestigia a toda la región.

Durante los cuatro días, el selectivo argentino llevará adelante intensas jornadas de preparación en la arena victoriense. Sin embargo, el plato fuerte para la comunidad y los amantes del deporte llegará el domingo 24 de mayo, con una propuesta que combina formación y espectáculo.

Charla abierta y partido de exhibición

El domingo, a partir de las 15:00 horas, se dictará una charla abierta a todo público a cargo de Celeste Meccia y Eliana Fontana, entrenadoras del selectivo nacional. La convocatoria está dirigida especialmente a directores técnicos, profesores de educación física, jugadores de handball y público en general interesado en conocer los secretos de esta disciplina en constante crecimiento.

Al término de la capacitación, a las 16:30 horas, la acción se trasladará a la cancha principal con un partido de exhibición. La Preselección Nacional se enfrentará a los equipos del Club de Pescadores, en una oportunidad única para que vecinos, familias y deportistas se acerquen a disfrutar del juego, conocer el deporte de cerca y alentar a las jugadoras.

Orgullo local y entrerriano

La cita tiene un condimento muy especial para el deporte local, ya que contará con presencia victoriense dentro de la cancha. Las jugadoras Martina Procaccini y Emilia Albornoz, orgullosas representantes del Club de Pescadores de Victoria, formarán parte del selectivo nacional en esta concentración. A ellas se sumará Catalina cedres, de la ciudad de Gualeguaychú, quien ya viene consolidando su propio camino en los procesos de selección, completando así una valiosa representación entrerriana.

Un trabajo en conjunto

Este importante evento deportivo se desarrolla bajo la coordinación general del entrenador de la institución, Jeremías Actis, y es posible gracias al esfuerzo coordinado del Club de Pescadores, el apoyo fundamental de la Municipalidad de Victoria y el respaldo de la Federación Entrerriana de Handball (FEH).

La invitación está hecha: cuatro días a puro Beach Handball del más alto nivel para demostrar, una vez más, que Victoria es una plaza clave para el desarrollo del deporte nacional.