Victoria será sede del segundo encuentro nacional e internacional de partidos políticos

La ciudad de Victoria, Entre Ríos, será sede el próximo 3 de octubre del Segundo Encuentro Federal de Partidos Políticos Nacionales e Internacionales, una convocatoria que busca reunir a dirigentes y militantes de distintos espacios en torno a una agenda vinculada con la institucionalidad y la situación política del país.

El primer encuentro se realizó durante este año en Villa Carlos Paz, Córdoba, y esta segunda edición tendrá lugar en territorio entrerriano. La organización está vinculada a la vicepresidenta de la Confederación, Carina Ivascov, dirigente que también participó como precandidata en distintos procesos electorales.

Concordia tendrá representación

Por Concordia participará Adolfo Barrios, quien dialogó con 7Páginas y explicó los lineamientos que, según señaló, tendrá la convocatoria.

Barrios sostuvo que la ideología que atraviesa el encuentro es “republicana, y con bases de justicia social”, y remarcó que la intención es avanzar en un espacio de intercambio entre dirigentes y militantes de diferentes procedencias.

El dirigente concordiense cuenta con antecedentes de participación electoral en la ciudad. Fue precandidato a intendente de Concordia en 2019 y posteriormente integró una propuesta como precandidato a diputado provincial en 2023.

Una convocatoria por la unidad

De acuerdo con lo expresado por sus organizadores, el encuentro tendrá como uno de sus ejes la unidad nacional, junto con la participación y el acompañamiento de militantes y referentes internacionales.

La convocatoria plantea además una defensa de los principios republicanos y de las instituciones de la República Argentina, con la intención de generar un ámbito de debate e intercambio entre distintos sectores políticos.

La actividad del 3 de octubre en Victoria contará así con presencia entrerriana y con la participación de Concordia a través de Adolfo Barrios.

Redaccion de 7Paginas