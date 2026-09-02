Victorias de Indoor y Temperley en el inicio del promocional C20

El regreso, luego de un período de 7 meses en receso, de la C20 dejó una importante imagen en los 2 encuentros pertenecientes a la 1ª fecha del Torneo Promocional con encuentros parejos y de alto vuelo.

Los encargados de abrir la fecha fueron Sportivo Concordia, haciendo las veces de local, ante Indoor. El primer chico se inclinaba favorablemente para la visita que se iba al descanso por 3 a 1, con goles de Jonathan Pérez, Cristian Ruíz y Valentino Belingheri; mientras que el descuento llegó por medio de Valentino Múñoz. El complementario fue más parejo en juego y goleo, donde rápidamente José López achicó la diferencia a la mínima (3-2), alegría que duró poco tras la aparición de Bruno Rodríguez que un minuto después estiró nuevamente las acciones. La reacción no se hizo esperar y con goles de Valentino Múñoz, Maycol Verón y nuevamente López, a menos de 5 minutos del final, el lumínico indicaba la igualdad en 5. Cuando parecía que se moría repartija de puntos, una vez más inflaba la red Bruno Rodríguez con su “hat trick”, para darle la victoria y el festejo a Indoor.

A segundo turno, Juana Azurduy rápidamente se ponía arriba en el marcado y estirando a 2 la diferencia con los tantos de Lautaro Fernández y Alan Sarmiento a 5 minutos del inicio. Cuando mediaba el tiempo inicial Benjamín Múñoz descontó para Temperley, equipo que supo aprovechar y en un vendaval de goles por medio de Uriel Godetti, Elías Escayola y el doblete de Thiago Franco, revirtió para ponerse arriba por 5-3. En el complementario las acciones nuevamente fueron favorables para los de calle Montevideo, que por medio de Godetti y Franco estiraban la diferencia 7 a 3. A falta de 10 para el final, Ignacio De los Santos marcó el 7-4 descuento que se mantuvo hasta el pitazo de cierre. Fue victoria de Temperley que en la próxima fecha se enfrentará al otro vencedor de la jornada sabatina.

En la fecha inicial, La Masía tuvo fecha libre y se prepara para su debut el próximo fin de semana

Fixture fecha 2 – Torneo Promociona C20 (05/09/2026)

14:00 hs. – Sportivo Concordia vs. La Masia

15:30 hs. – Indoor vs. Temperley

Libre: Juana Azurduy